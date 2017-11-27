На Балі відбувається масова евакуація через виверження вулкана

Влада Індонезії оголосила масову евакуацію людей з небезпечної зони навколо вулкана на популярному серед туристів острові Балі, який щороку відвідують понад 4,5 мільйона мандрівників.

Влада наказала провести евакуацію 27 листопада після того, як хмари попелу, виверженого вулканом на горі Агун у ці вихідні, змусили закрити міжнародний аеропорт острова, «заблокувавши» десятки тисяч туристів. Було скасовано 445 рейсів, на які придбали квитки 59 тисяч мандрівників.

Ростуризм повідомив, що близько 300 російських туристів евакуювали з Балі на інші острови.

Індонезія вранці 27 листопада підвищила тривогу до найвищого рівня, розширивши небезпечну зону навколо деяких частин гори Агун з 7,5 до 10 кілометрів.

26 листопада гора Агун вивергнула попіл з вулкана на висоту близько 3 кілометрів, вибухи відчувалися на відстані 12 кілометрів. Сейсмологи попередили, що може статися більш потужне виверження вулкана.

Близько півтори тисячі людей загинули в результаті останнього великого виверження вулкана в 1963 році.