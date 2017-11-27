Порошенко привітав науковця Бориса Патона із 99-річчям

Президент України Петро Порошенко привітав президента Національної академії наук України, академіка Бориса Патона із 99-річчям.

«Вітаю з 99-річчям великого українського науковця та винахідника Бориса Патона. Непересічний розум, життєва енергія та працелюбність Бориса Патона вражає. А його творчий доробок назавжди закарбує його ім'я в історію світової науки», – йдеться в привітанні, оприлюдненому на сторінці Порошенка у Facebook.

Борис Патон – український науковець, його наукові дослідження стосуються автоматизації зварювальних процесів та керуванню ними; новим процесам зварювання (електрошлакове, електронно-променеве, плазмове і лазерне, гібридне лазерно-дугове та лазерно-плазмове); розробці космічних технологій зварювання. Президент НАНУ з 1962 року. Автор понад 1000 публікацій і понад 400 винаходів.