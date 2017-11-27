Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
27 Листопад 2017, Київ 14:06
Новини | Події

МЗС висловлює протест через продовження арешту журналіста Сущенка

Роман Сущенко

Міністерство закордонних справ України висловлює протест через утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка.

«Безпідставне продовження утримування під вартою Сущенка в Росії на сфальсифікованих обвинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення», – написала речниця відомства Мар’яна Беца у twitter.

Московський міський суд продовжив сьогодні арешт українському журналісту Роману Сущенку, судове засідання проходило в закритому режимі.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента інформаційної агенції «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

21 жовтня цього року адвокат журналіста повідомив, що слідство у справі Сущенка завершене.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG