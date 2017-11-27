МЗС висловлює протест через продовження арешту журналіста Сущенка

Міністерство закордонних справ України висловлює протест через утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка.

«Безпідставне продовження утримування під вартою Сущенка в Росії на сфальсифікованих обвинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення», – написала речниця відомства Мар’яна Беца у twitter.

Московський міський суд продовжив сьогодні арешт українському журналісту Роману Сущенку, судове засідання проходило в закритому режимі.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента інформаційної агенції «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

21 жовтня цього року адвокат журналіста повідомив, що слідство у справі Сущенка завершене.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.