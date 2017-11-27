У Міністерстві оборони Росії заперечують інформацію про авіаудар по селу в Сирії

У Міністерстві оборони Росії заперечують інформацію про авіаудар Повітряно-космічних сил Росії по селу Аш-Шафах у сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

26 листопада спостерігачі опозиційного до Дамаска Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини заявляли, що внаслідок удару військових літаків (ймовірно, російських) по Аш-Шафаху загинули щонайменше 34 людини, серед яких 15 дітей.

«Літаки ПКС Росії по населеному пункту Аль-Шафах у провінції Дейр-ез-Зор не застосовувалися», – заявили у Міністерстві оборони Росії.

У відомстві додали, що удари російських Повітряно-космічних сил у Сирії «наносяться поза населеними пунктами лише по об’єктах міжнародних терористичних угруповань».

«Інформація про такі об'єкти перед нанесенням ударів перевіряється і підтверджується в режимі реального часу за декількома каналами як з землі, так і безпілотними засобами об'єктивного контролю», – йдеться в заяві відомства.

Загалом, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, 26 листопада унаслідок ударів авіації військ сирійського президента Башара Асада та російських літаків у Сирії загинуло щонайменше 57 людей.

Міністерство оборони Росії, яка є союзником режиму Асада, повідомляло, що російська авіація в неділю здійснила у цьому районі кілька ударів «по джихадистах». Авіарейди тривали чотири дні поспіль.

Збройний конфлікт у Сирії розпочався в 2011 році. З того часу в країні загинули сотні тисяч людей, мільйони інших залишили Сирію.

Російські війська долучилися до конфлікту у 2015 році й воюють на боці сил президента Башара Асада.