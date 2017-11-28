ЗСУ: у Запорізькій області через вибух гранати загинув військовий, це сталося в позаслужбовий час

У військовій частині, розташованій у Бердянську Запорізька області, унаслідок вибуху гранати загинув 22-річний військовослужбовець, у зв’язку з цим розпочали службове розслідування.

Як повідомляє прес-центр командування Повітряних сил ЗСУ, це сталося у ніч на 28 листопада.

«Ця подія сталася в позаслужбовий час і не пов’язана з виконанням службових обов’язків», – наголошують у командуванні.

У ЗСУ зазначають, що за цим фактом командування військової частини призначило службове розслідування, обставини події з’ясовуються

Залишки фрагментів від вибухового пристрою вже вилучено та направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, додають у командуванні.

У жовтні у Міністерстві оборони повідомляли, що у 2017 році порівняно з минулими роками кількість небойових втрат серед українських військових значно скоротилася – у понад 5 разів.

За даними відомства, основними причинами безповоротних небойових втрат є випадки смерті внаслідок хвороб, загибель внаслідок ДТП, порушення заходів безпеки та правил поводження зі зброєю.