На Одещині минулої доби через вибух гранати загинув військовий – ЗСУ

В Одеській області в одній з військовій частин внаслідок вибуху гранати 27 листопада загинув військовослужбовець, інших постраждалих немає.

Як повідомляє прес-служба Військово-Морських Сил ЗС України, за цим фактом призначили службове розслідування.

За повідомленням, на місці події працюють представники військової прокуратури, слідчо-оперативна група поліції, розпочато кримінальне провадження.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що в ніч на 28 листопада у військовій частині Бердянська унаслідок вибуху гранати загинув 22-річний військовослужбовець. У ЗСУ наголосили, що ця подія сталася в позаслужбовий час і не пов’язана з виконанням службових обов’язків.