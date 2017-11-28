Прокуратура: обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини передали в суд

Прокуратура Києва 28 листопада направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних у справі про вбивство публіциста Олеся Бузини, повідомляє прес-служба відомства.

«Обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду столиці. Крім того, потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови до підозрюваних на загальну суму 1,5 мільйона гривень», – заявили в прокуратурі.

У червні цього року прокуратура завершила розслідування справи і надала її матеріали сторонам для ознайомлення.

Андрія Медведька і Дениса Поліщука підозрюють в умисному вбивстві і незаконному зберіганні зброї. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому він жив. 18 червня за підозрою у вбивстві затримали Медведька і Поліщука. Їх арештували. У грудні 2015 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для них на домашній арешт.

Обидва підозрюваних не визнають своєї провини. Адвокати Медведька і Поліщука заявляли про фальсифікацію ДНК-експертизи в цій справі і про алібі підозрюваних.