Крим: двом фігурантам «справи 26 лютого» домашній арешт продовжили до 7 лютого

Суд продовжив двом фігурантам «справи 26 лютого» Мустафі Дегерменджі та Алі Асанову и домашній арешт до 7 лютого 2018 року.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час засідання Дегерменджі просив дозволити йому вивозити маму для слідчих дій і передач Бекіру Дегерменджі (затриманий минулого тижня кримськотатарський активіст – ред. ), однак суд не дозволив.

Також адвокат Тарас Омельченко просив змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд, але суд відмовив.

У Міністерстві закордонних справ України засудили це рішення.

У 2015 році почався суд над групою кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асановв, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемировп, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова та Ескендера Небієва.

Російська влада 25 жовтня звільнила засуджених у Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччині. Після цього Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.