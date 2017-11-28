Мінагрополітики: у 2017 році експорт аграрної продукції збільшився на майже 23%

Міністерство аграрної політики і продовольства України заявляє, що за 10 місяців цього року експорт української аграрної та харчової продукції збільшився на 22,7% порівняно з відповідним періодом 2016 року

Як повідомляє прес-служба міністерства, імпорт при цьому збільшився на 8% і склав 3,6 мільярда доларів.

«Трійку країн лідерів серед імпортерів нашої аграрної продукції за січень-жовтень 2017 року сформували Індія (11,3% від загального експорту), Єгипет (7,5%) і Нідерланди (6,9%). При цьому глобально регіональний розріз агроекспорту не змінився: до країн Азії ми експортували понад 42% нашої продукції, до країн ЄС – 31,9% і до країн Африки – 14,7% », – повідомила заступник міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.

За її даними, за десять місяців цього року помітно збільшились постачання на світові ринки таких продуктів: абрикос, вишень, персиків, слив – на 8,6 мільйона доларів, борошна пшеничного – на 17,7 мільйона доларів, цукру – на 121,4 мільйона доларів.

У вересні в Європейському союзі підписали документ про запровадження додаткових тимчасових торговельних преференцій для України на три роки. Торговельні преференції складаються з додаткових квот на деякі різновиди сільськогосподарської продукції з нульовими митними ставками, а також часткового або повного скасування мит на деякі різновиди промислової продукції. Торговельні преференції для України включають впровадження нульових митних тарифів для деяких різновидів сільськогосподарської продукції, зокрема, на 625 тисяч тонн кукурудзи, 325 тисяч тонн ячменю, 65 тисяч тонн пшениці, 2,5 тисяч тонн меду, а також на 23 різновиди промислових товарів.