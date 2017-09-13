У ЄС підписали додаткові торговельні преференції для України – дипломат

У Європейському союзі підписали документ про запровадження додаткових тимчасових торговельних преференцій для України на три роки, повідомив голова представництва України при ЄС Микола Точицький.

«Підписання завершує майже рік наполегливих зусиль наших європейських партнерів щодо надання Україні додаткових преференцій для низки важливих товарів українського аграрного та промислового експорту», – написав він у фейсбуці.

«Очікується, що цей законодавчий акт ЄС розпочне діяти з 1 жовтня цього року, окремі додаткові преференції для аграрних товарів стануть доступними для наших виробників із 1 січня 2018 року», – додав Точицький.

Рада Євросоюзу затвердила рішення про ці преференції 17 липня. Як заявили тоді в Раді ЄС, «пропозиція спрямована на покращення доступу українських експортерів до ринку ЄС, з огляду на складну економічну ситуацію й зусилля економічних реформ, що здійснюються Україною».

Тимчасові автономні торговельні заходи впроваджуються додатково до положень про торгівлю, які вже були запроваджені в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС – спершу на основі їх тимчасового застосування з 1 січня 2016 року, а нині після офіційного набуття чинності угодою 1 вересня 2017 року.

Торговельні преференції складаються з додаткових квот на деякі різновиди сільськогосподарської продукції з нульовими митними ставками, а також часткового або повного скасування мит на деякі різновиди промислової продукції. Документ визначає, що додаткові торговельні преференції для України включають впровадження нульових митних тарифів для деяких різновидів сільськогосподарської продукції, зокрема, на 625 тисяч тонн кукурудзи, 325 тисяч тонн ячменю, 65 тисяч тонн пшениці, 2,5 тисяч тонн меду, а також на 23 різновиди промислових товарів, серед яких добрива, взуття, деякі метали, електронне обладнання, фарби.

У вересні 2016 року Європейська комісія схвалила рішення збільшити торговельні преференції для України. На початку травня комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі схвалив розширення торговельних преференцій для України з деякими винятками для сільськогосподарської продукції. Члени Європарламенту, вносячи зміни у пропозицію Єврокомісії, запропонували виключити з переліку помідори, пшеницю та сировину для добрив. 20 червня комітет частково збільшив торговельні преференції для аграрної й харчової продукції з України. Європейський парламент схвалив рішення 4 липня.