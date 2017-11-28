Міноборони домовилося з Microsoft про побудову захищеної ІТ-інфраструктури

Міністерство оборони України заявляє, що домовилося про співпрацю з компанією Microsoft у впровадженні сучасних інформаційних технологій у сфері оборони з урахуванням стандартів і підходів НАТО.

За даними відомства, співпраця передбачає залучення досвіду співпраці Microsoft зі збройними силами держав-членів НАТО, ЄС і зі США до побудови захищеної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони, впровадження інформаційних систем оборонного призначення і забезпечення необхідного рівня їх надійності, а також надання підтримки у підготовці ІТ-фахівців українського оборонного відомства.

У Міноборони додали, що меморандум про співпрацю підписали 27 листопада.

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