Парубій: Рада 7 грудня може перейти до розгляду держбюджету в другому читанні

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що парламент може перейти до розгляду держбюджету-2018 у другому читанні вже наступного пленарного тижня – 7 грудня.

Він висловив сподівання, що цього року парламент ухвалить державний бюджет задовго до Нового року.

«Ми в цьому році маємо дуже амбітну ціль, яку погодили з урядом,– не відкладати ухвалення бюджету на останні пленарні дні, щоб ми змогли перейти до розгляду бюджету в другому читанні вже наступного пленарного тижня», – заявив Парубій 28 листопада в Києві.

Він висловив припущення, що 7 грудня Верховна Рада розгляне зміни до Бюджетного й Податкового кодексів і перейде до розгляду державного бюджету в другому читанні. «Я не впевнений, чи вдасться це розглянути протягом одного робочого дня, але ми зробимо все можливе, щоб це не було о 4-5 годині ранку, як це стало традиційним в українському парламенті, щоб це не відбулося в останні дні року», – сказав спікер.

14 листопада Верховна Рада схвалила в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік. Показник дефіциту закладений у межах 77,9 мільярда гривень, що становить 2,4% ВВП. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман очікує ухвалення державного бюджету до 10 грудня.