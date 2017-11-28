Reuters: колега по танцях підтвердив, що Катерина Тихонова є дочкою Путіна

Віце-президент Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (WRRC) Манфред Мохаб заявив, що його колега Катерина Тихонова є дочкою президента Росії Володимира Путіна, повідомляє агенція Reuters.

«Так. Я знаю її, так, звичайно», – відповів Мохаб на питання агентства Reuters, чи знає він про те, що Тихонова і Путін родичі. На уточнююче запитання журналістів він знову відповів ствердно.

Отримати коментар Кремля або самої Тихонової агентству не вдалося.

Водночас пізніше Мохаб заявив російському агентству РБК, що не розповідав про родинні зв’язки своєї колеги Катерини Тихонової. Мохаб сказав, що не міг підтвердити речі, «яких не знає».

У 2015 році Reuters опублікував розслідування, в якому стверджувалося, що Катерина Тихонова доводиться Путіну молодшою дочкою. Це підтвердили два анонімні джерела і голова правління «Газпромбанку» Андрій Акімов. Однак пізніше він це заперечував, а в прес-службі банку звинуватили журналістів в «підтасовуванні».

Президент Росії публічно не підтверджував і не спростовував цю інформацію.

Катерина Тихонова є віце-президентом Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу. Вона одружена з мільярдером Кирилом Шамаловим, сином друга Путіна Миколи Шамалова.

Раніше Reuters публікував розслідування про передачу Катерині Тихоновій елітної нерухомості від близького до Путіна бізнесмена.