Один військовий загинув, двоє травмовані минулої доби на Донбасі – штаб

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 27 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, один боєць ЗСУ в результаті обстрілів загинув, ще двоє зазнали бойових травм. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, напередодні бойовики продовжили «провокувати» українських військовослужбовців до збройних протистоянь на Світлодарській дузі.

«У вечірній час, здебільшого із піхотного озброєння, противник обстрілював оборонців Зайцева, Новолуганського та декілька разів Травневого. Нагадаємо, що ще зранку у цьому районі бойовики вели вогонь на підступах до оборонних укріплень українських захисників з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП між населеними пунктами Зайцеве і Гладосове. Цими провокаціями незаконні збройні формування зірвали візит спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому», – йдеться в повідомленні.

Крім того, обстріли упродовж вівторка бойовики вели біля Трьохізбенки, Жовтого, Новоолександрівки, Катеринівки, Авдіївки, Березового, Гнутова, Водяного та Широкина.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 10 разів. В угрупованні «ДНР» звинуватили українську сторону в обстрілі Горлівки.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.