Суд засудив до 4 місяців арешту чоловіка за руйнування пам’ятника героям Небесної сотні у Києві

Печерський районний суд Києва засудив до 4 місяців арешту жителя підконтрольного Кремлю Севастополя Юрія Чеканова через руйнування меморіалу героям Небесної сотні в Києві. Про йдеться у вироку суду від 23 листопада, оприлюдненому в Єдиному реєстрів судових рішень.

Відповідно до рішення, уродженця Алчевська Луганської області, раніше не судимого, визнали винним у вчиненні «хуліганства».

Строк арешту рахується на 5 жовтня і, відповідно, минає 5 лютого 2018 року.

«Умисні дії Чеканова, які виразились у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом… Суд приходить до висновку про неможливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, насамперед виходячи з демонстративної зневаги до пам’яті загиблих», – йдеться у рішенні суду.

Водночас у рішенні зазначається, що у ході призначенні покарання суд врахував пом’якшувальну обставину – щире каяття обвинуваченого.

Цивільний позов у цій справі не заявляли.

5 жовтня у центрі Києва 43-річний уродженець Луганська, який приїхав до столиці України з окупованого Криму, розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні, поваливши гранітні плити. Назабаром після цього його забрала у відділок поліція. Як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, затриманий назвав свої дії зумисними – «зробив це спеціально, щоб закінчилася війна на Донбасі і щоб перестали вбивати людей».

В лютому 2014 року в результаті стрілянини з боку силовиків по активістах у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. Меморіальні плити на честь загиблих встановлені на вулиці Інститутській у Києві.