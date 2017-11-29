Поліція: невідомий повідомив про мінування Вищого госпсуду у Києві, триває перевірка

У Києві поліція перевіряє будівлю Вищого господарського суду України і прилеглу територію щодо наявності небезпечних предметів.

«О 10-й годині ранку до столичної поліції надійшло повідомлення, що адмінбудівля Вищого господарського суду України замінована. Триває перевірка приміщень судової установи», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України.

10 листопада правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Згодом поліція заявила, що дзвінки про мінування аеропортів надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів та інших об'єктів.