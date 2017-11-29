Поліція: силовики не виявили вибухівки у будівлі Вищого госпсуду у Києві

Правоохоронці не виявили небезпечних предметів у будівлі Вищого господарського суду України у Києві.

Як повідомляє прес-служби поліції Києва,під час перевірки евакуацію людей з будівлі не проводили.

Сьогодні вранці силовикам надійшло повідомлення, що адмінбудівля Вищого господарського суду України замінована.

10 листопада правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Згодом поліція заявила, що дзвінки про мінування аеропортів надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів та інших об’єктів.