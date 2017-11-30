У разі війни «північнокорейський режим буде повністю знищений» – посол США в ООН

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що Сполучені Штати не хочуть війни з Північною Кореєю, але попередили, що «північнокорейський режим буде повністю знищений», якщо його «акти агресії» призведуть до війни.

Виступаючи 29 листопада перед надзвичайним засіданням Ради безпеки ООН заявила, що останнє випробування міжконтинентальної балістичної ракети має стати сигналом для країн зі скорочення контактів із Пхеньяном.

Вона закликала Китай, найбільшого торгового партнера Пхеньяна, припинити постачання нафти сусідові.

«Диктатор Північної Кореї ухвалив рішення, яке наближає нас до війни, а не віддаляє», – сказала Гейлі.

Сполучені Штати і Франція наполягають на нових санкціях щодо Північної Кореї після випробування ракети, яку вважають найпотужнішою з досі протестованих.

Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що він обговорив з президентом Китаю Сі Цзіньпіном «провокаційні дії» Пхеньяна, і пообіцяв, що на Північну Корею будуть накладені додаткові «великі санкції».

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що фінансові установи, які мають бізнес-контакти з КНДР можуть потрапити під санкції.

На зустрічі в ООН Китай і Росія закликали до стриманості з обох сторін.

Російський посол в ООН Василь Небензя заявив, що Сполучені Штати і Південна Корея мають допомогти зупинити «спіраль напруженості», відмовившись від проведення планованих на грудень військових навчань.

Небензя сказав, що Москва не підтримує прагнення Пхеньяна «стати ядерною державою», але єдине, на його думку, вирішення ситуації – дипломатичними зусиллями.