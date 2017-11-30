Кількість поранених через вибух гранат у Нікополі зросла до 10 – поліція

Кількість поранених унаслідок вибуху гранат у Нікопольському міськрайоному суді Дніпропетровської області збільшилася до 10, повідомила Радіо Свобода речниця регіонального управління Національної поліції Ганна Старчевська.

Вона не уточнила, хто саме постраждав.

Раніше сьогодні Старчевська повідомляла, що вибухи сталися під час слухання справи про вбивство. Батько одного з потерпілих підірвав дві гранати. Унаслідок цього сам чоловік загинув на місці. Речниця поліції заявляла, що травмовані двоє конвоїрів – співробітників поліції, один співробітник суду, троє підозрюваних і одна цивільна людина.

Засідання відбувалося стосовно інциденту, який, згідно з інформацією на сайті поліції, стався 10 лютого 2016 році. Тоді правоохоронці повідомляли, що в Нікополі нападники на двох автомобілях Honda та «ВАЗ» заблокували автомобіль Geely, у салоні якого були двоє місцевих жителів, після чого відкрили вогонь з автомату Калашникова. Двоє чоловіків загинули на місці, заявляли в поліції.