Одна людина загинула, 7 травмовані від вибухів гранат у Нікопольському суді – поліція

Одна людина загинула, семеро травмовані унаслідок підриву двох гранат під час засідання в Нікопольському міськрайонному суді Дніпропетровської області, повідомила Радіо Свобода речниця регіонального управління Національної поліції Ганна Старчевська.

За її словами, це сталось під час слухання справи про вбивство. Батько одного з потерпілих підірвав дві гранати. Унаслідок цього сам чоловік загинув на місці. Травмовані двоє конвоїрів – співробітників поліції, один співробітник суду, троє підозрюваних і одна цивільна людина.

«Зараз на місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група», – сказала Старчевська.

Мотиви вчинку чоловіка поліція не коментує. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Засідання відбувалося стосовно інциденту, який, згідно з інформацією на сайті поліції, відбувся 10 лютого 2016 році. Тоді правоохоронці повідомляли, що в Нікополі нападники на двох автомобілях Honda та «ВАЗ» заблокували автомобіль Geely, у салоні якого були двоє місцевих жителів, після чого відкрили вогонь з автомату Калашникова. Двоє чоловіків загинули на місці, заявляли в поліції.