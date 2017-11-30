Дві людини загинули внаслідок вибуху в суді в Нікополі – уточнює поліція

У Нікополі в лікарні помер один із постраждалих внаслідок вибуху в суді. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця обласного управління Національної поліції Ганна Старчевська.



За її словами, це був один із підсудних. Прізвище загиблого не уточнюють.



Сьогодні близько 11:20. в Нікопольському міськрайонному суді сталися вибухи під час слухання справи про вбивство. Як розповіли в обласній поліції, батько одного з потерпілих підірвав дві гранати. Унаслідок цього сам чоловік загинув на місці. У поліції заявили, що травмовані двоє конвоїрів – співробітників поліції, один співробітник суду, троє підозрюваних і одна цивільна людина.

Спершу повідомлялось про сімох травмованих, потім – про десятьох.

Засідання відбувалося стосовно інциденту, який, згідно з інформацією на сайті поліції, стався 10 лютого 2016 році. Тоді правоохоронці повідомляли, що в Нікополі нападники на двох автомобілях Honda та «ВАЗ» заблокували автомобіль Geely, у салоні якого були двоє місцевих жителів, після чого відкрили вогонь з автомату Калашникова. Двоє чоловіків загинули на місці, заявляли в поліції.