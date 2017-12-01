Росія підготувала проект угоди з Єгиптом про використання його баз для російських військових літаків

Росія схвалила проект угоди з Єгиптом щодо використання російськими військовими літаками єгипетських військових баз, що дозволило б Москві збільшити її військову присутність на Близькому Сході.

Проект угоди був опублікований 30 листопада після підписання російським прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим. Документом доручено Міністерству оборони Росії почати переговори з Каїром і після досягнення домовленості підписати угоду про використання повітряного простору.

Проект угоди передбачає дозвіл військовослужбовцям Росії та Єгипту використовувати повітряні бази іншої сторони терміном на 5 років з можливою пролонгацією.

Росія зосередила свою активність на Близькому Сході в 2015 році, почавши кампанію підтримки з повітря військ сирійського президента Башара Асада у громадянській війні в цій країні. Росія має авіабазу і базу військово-морського постачання в Сирії.

Президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі за останні роки налагодив дружні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним, розширивши співпрацю у сфері торгівлі. Нещодавно Каїр підписав угоди щодо купівлі російських винищувачів, вертольотів та іншої зброї.