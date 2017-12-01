«Голос України» опублікував закон про оголошення 25 грудня вихідним

Офіційне видання Верховної Ради «Голос України» опублікувало закон про оголошення 25 грудня вихідним днем.

Цей закон набирає чинності 2 грудня – з дня, наступного за днем опублікування.

Водночас документ передбачає, що Кабмін у двомісячний строк має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Чинним Кодексом законів про працю України встановлені святкові і неробочі дні в Україні – саме до цього закону вносяться зміни: 25 грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським і новоюліанським календарем, оголошується вихідним, а також скасовується святковий день 2 травня, святковим днем вважається 1 травня – День праці.

Щороку уряд схвалює відповідні розпорядження для створення сприятливих умов відзначення свят – про перенесення робочих днів. Наразі Кабмін такого розпорядження не схвалював.

В Україні вихідним є 7 січня, коли відзначають Різдво Христове за юліанським календарем (святкують Українська, Російська, Грузинська, Сербська, Польська православні церкви, православний Єрусалимський патріархат в Ізраїлі і Йорданії, а також нечисленні громади в інших країнах; крім того, юліанського календаря дотримується й більшість східно-католицьких церков, серед них і Українська греко-католицька церква; також в Україні цим календарем користуються УПЦ-КП і УАПЦ).

Водночас Різдво за григоріанським календарем, яке відзначають не лише римо-католики, але й протестанти, і за схожим до нього новоюліанським календарем, яким користується значна більшість помісних православних церков, 25 грудня, було в Україні робочим днем.

Ідея «оптимізувати» святкування Різдва в Україні не є новою, серед депутатів і громадськості також висловлювалась пропозиція про відмову від святкування релігійних свят за старим юліанським календарем і перейти на чинний – григоріанський.