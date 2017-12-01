Силовики провели обшуки у помешканні чоловіка, який підірвав гранати в суді Нікополя – поліція

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання чоловіка, який підірвав гранати в Нікопольському міськрайонному суді 30 листопада.

Як повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області, силовики також встановили, що 51-річний чоловік приїхав до суду на авто «Mercedes Vito».

За даними силовиків, шестеро постраждалих внаслідок вибуху перебувають в лікарні – двоє підсудних, двоє поліцейських і двоє цивільних, інші лікуються амбулаторно.

30 листопада близько 11:20 у Нікопольському міськрайонному суді сталися два вибухи. Як розповіли в обласній поліції, це сталось у залі суду: під час слухання справи про вбивство, скоєне наприкінці 2015 року, батько одного з потерпілих активував дві гранати. Унаслідок цього сам чоловік загинув на місці. Ще одна людина – один із підсудних – помер у лікарні. Спершу повідомлялось також про сімох травмованих. Унаслідок вибухів загинули дві людини, 9 травмовані.

Силовики відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У поліції вважають, що мотивом чоловіка, який підірвав гранати в Нікопольському міськрайонному суді, могла бути помста.