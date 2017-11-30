Мотивом чоловіка, який підірвав гранати в суді, могла бути помста – поліція

Мотивом чоловіка, який підірвав гранати в Нікопольському міськрайонному суді 30 листопада, могла бути помста, повідомив заступник начальника обласного управління Національної поліції – керівник кримінальної поліції Олег Грозь.

За його словами, батько чоловіка, справа про вбивство якого слухалась у суді, кинув одну гранату в бік підсудних, підозрюваних у вбивстві його сина, друга граната вибухнула в нього в руках. Посадовець поліції також назвав прізвище загиблого, який кинув гранату, – Руслан Тапаєв.

«Складно говорити стверджувально, але поставимо себе на його місце. З того моменту, як справа зайшла в суд, – з серпня 2016 року, зараз у нас уже листопад 2017-го… Помста чи не помста, напевно, помста. Хоча, може, реакція на те, яким чином були покарані люди, які вбили його сина», – сказав Олег Грозь.

За уточненими даними Олега Грозя, у результаті вибуху постраждали 11 людей, у них ­ травми різного ступеня тяжкості. Поліцейські – співробітники конвою отримали осколкові поранення, їхньому життю загрози немає.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

29 листопада близько 11:20 від вибухів у Нікопольському міськрайонному суді загинула одна людина. Як розповіли в обласній поліції, це сталось у залі суду: під час слухання справи про вбивство, скоєне наприкінці 2015 року, батько одного з потерпілих активував дві гранати. Унаслідок цього сам чоловік загинув на місці. Ще одна людина – один із підсудних – помер у лікарні. Спершу повідомлялось також про сімох травмованих, потім – про десятьох.