Голова Ради суддів України після вибуху в Нікополі просить «вирішити питання охорони судів»

Голова Ради суддів України Валентина Сімоненко після вибуху в Нікопольському міськрайонному суді Дніпропетровської області просить «вирішити питання охорони судів».

«Звертаюсь до усіх уповноважених державних органів влади негайно вирішити питання охорони судів. Рада суддів України впродовж останніх років неодноразово звертала увагу на неприпустимість неналежного здійснення охорони судів, бо її відсутність призводить до вільного доступу до приміщень судів осіб, які перешкоджають роботі судів, суддів, працівників апарату судів, становлять загрозу для учасників процесу та відвідувачів», – заявила Сімоненко.

Сьогодні близько 11:20 у Нікопольському міськрайонному суді сталися вибухи під час слухання справи про вбивство. Як розповіли в обласній поліції, батько одного з потерпілих підірвав дві гранати. Унаслідок цього сам чоловік загинув на місці. Пізніше в лікарні помер один із підсудних. Також дев'ять людей отримали поранення.

Засідання відбувалося стосовно інциденту, який, згідно з інформацією на сайті поліції, стався 10 лютого 2016 році. Тоді правоохоронці повідомляли, що в Нікополі нападники на двох автомобілях Honda та «ВАЗ» заблокували автомобіль Geely, у салоні якого були двоє місцевих жителів, після чого відкрили вогонь з автомату Калашникова. Двоє чоловіків загинули на місці, заявляли в поліції.