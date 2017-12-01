Президент України Петро Порошенко анонсує в «скорому досяжному майбутньому» референдуми про членство в НАТО і ЄС.

«Ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію, і навіть не сумнівайтеся, що в дуже скорому досяжному майбутньому в Україні пройдуть референдуми і про вступ до НАТО… і про членство в Європейському союзі», – сказав він на заході з нагоди Дня працівників прокуратури в Києві.

Порошенко висловив переконання, що результати голосувань будуть такими переконливими і позитивними, як це було під час референдуму про незалежність України.

Україна, відповідно до нині чинного її зовнішньополітичного курсу, визначає вступ до НАТО пріоритетом. Але і в Києві, і на Заході визнають, що Україна ще не готова до вступу в НАТО і не близька до того, щоб отримати запрошення до членства.

У НАТО заявляють, що Україна, як і будь-яка європейська країна, має право на вступ до Північноатлантичного союзу, коли буде готова до цього, і рішення про цей вступ будуть ухвалювати тільки Україна і НАТО, без участі третіх сторін. Росія натомість виступає різко проти будь-якої можливості вступу України до НАТО і вимагає від союзу «гарантій невступу України».