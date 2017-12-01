Пакистан: унаслідок нападу на студентське містечко загинули 9 людей, десятки поранені

Дев’ять людей загинули, ще десятки отримали поранення унаслідок нападу бойовиків-талібів на студентське містечко інституту сільського господарства в місті Пешавар в Пакистані, повідомили Радіо Свобода джерела й лікарні.

Поліція і військові, викликані на місце події, вбили всіх нападників через дві години після штурму. За словами кореспондента Радіо Свобода, загинули три чи чотири бойовики.

Унаслідок перестрілки між нападниками й силовиками поранення отримали щонайменше 35 людей, включно з восьми студентами, трьома солдатами, а також журналістом, поліцейським та охоронцем.

Спочатку поліція повідомляла про щонайменше п’ятьох поранених.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Техрік-е-Талібан», вказавши, що об’єктом була будівля силовиків.

У грудні 2014 року бойовики цього ж угруповання вбили 134 дітей у школі в Пешаварі, що стало однією з найбільших атак в історії країни.