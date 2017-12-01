У Запоріжжі відкрили пам’ятний знак людям з ВІЛ/СНІД

У Запоріжжі відбулося офіційне відкриття пам’ятного знаку людям з ВІЛ/СНІД «Червона стрічка».

Його встановили коштом Громадського бюджету міста Запоріжжя, переможцем конкурсного відбору якого стали представники благодійного фонду «Мережа 100% життя. Запоріжжя», що допомагають людям з ВІЛ.

«Одна з наших працівниць написала проект. 20 тисяч там було. Проголосували городяни, хоча голосів було не надто багато, однак його підтримали. Упродовж півроку узгодили всі питання. У Львові, у Чернівцях, в Києві є такі пам’ятники, а тепер і у Запоріжжі. Ніби такі прості речі, але дійсно є не в кожному місті. Є розуміння того, аби щось нагадувало людям щодня, що проблема така як ВІЛ/СНІД існує і в принципі вона вже не смертельна, з нею можна жити. Цьогорічна наша акція називається «Віл небезпечний, коли ти про нього не знаєш», тому зараз в нашій країні є досить інноваційних препаратів для лікування. Єдине, що бракує для того, щоб зупинити епідемію ВІЛ/СНІДу – це щоб всі знали про свій статус. Пройти тест – це обов’язково, якщо ти цінуєш своє здоров’я і своїх близьких», – розповів представник запорізького БФ «Мережа 100% життя. Запоріжжя» Ігор Литвин.

Наразі в Запорізькій області зареєстровано понад 4572 особи з ВІЛ/СНІД.

Станом на 1 листопада 2017 року в закладах охорони здоров’я під медичним наглядом було понад 139 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян, з них понад 42 тисячі хворих з діагнозом СНІД. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що майже половина людей, які живуть з ВІЛ в Україні, не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.

Зараз у світі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 мільйонів людей.

Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом.