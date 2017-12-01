СБУ відкрила кримінальну справу через карту на форумі у Львові

Управління Служби безпеки України у Львівській області зареєструвало кримінальне провадження через продемонстровану на безпековому форумі у Львові карту під назвою «Зростаючі апетити Росії», на якій були вказані різні території, зокрема Абхазія, Крим, Південна Осетія, а частини окупованих територій Донбасу позначалися як «народні республіки Донецька і Луганська».

За повідомленням, кримінальне провадження відкрите за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Підставою для відкриття провадження стала заява голови Львівської обладміністрації Олега Синютки, який був присутній на відкритті форуму 30 листопада й назвав демонстрацію карти «неприпустимою».

Раніше близько трьох десятків представників громадських організацій, зокрема і учасників АТО, зібрались біля приміщення Львівської міськради, щоб висловити свій протест проти безпекового форуму у Львові.

Вони зачитали звернення з вимогою притягнути до відповідальності організаторів форуму, під час якого на екранах розмістили карту, на якій частини окупованих територій Донбасу були позначені як «народні республіки Донецька і Луганська».

«Ми наполягаємо на притягненні до відповідальності осіб, які у Львові є апологетами гібридної війни проти України й українців. Має бути надана правова оцінка тому, що була презентована карта, на якій невизнані так звані «ЛНР», «ДНР», були позначені, як «народні республіки». Ми хочемо, щоб нас почули і відповіли, чому українські території назвали «ДНР» і ЛНР», – каже учасник акції Володимир Шамрай.

Активісти зареєстрували звернення у Львівській міській раді.

30 листопада голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка звернувся до СБУ у Львівській області з вимогою перевірити і притягнути до відповідальності осіб, причетних до організації безпекового форуму у Львові. Під час відкриття заходу керівник області зробив зауваження організаторам, що на карті України позначені невизнані «народні республіки», і розцінив це як елемент гібридної війни проти України.

Організаторами безпекового форуму у Львові, який відбувається 30 листопада і 1 грудня, є «Інститут просвіти», Український католицький університет», «Інститут міста», Львівська міськрада. Під час форуму 30 листопада у приміщенні Українського католицького університету на екранах виставили мапу під назвою «Зростаючі апетити Росії», на якій вказали різні території, зокрема Абхазію, Крим, Південну Осетію, частини окупованих територій Донбасу, які позначили під назвою «народні республіки Донецька та Луганська».

1 грудня на форумі цієї карти вже не презентували.

«Я бачив цю карту, вона була представлена, як мапа з сайту одного є євродепутатів. Ця карта демонструє російську агресію. Мені не до кінця зрозумілий цей момент (зауваження голови Львівської ОДА – ред.), можливо, це була домашня заготовка і хтось так сказав зробити», – зазначив у коментарі Радіо Свобода міський голова Львова Андрій Садовий.

З міського бюджету Львова на проведення безпекового форуму виділено 300 тисяч гривень, а ще півтора мільйона гривень надали міжнародні партнери. У заході беруть участь група народних депутатів від фракції «Самопоміч», лідер цієї партії, міський голова Львова Андрій Садовий, а також західні експерти. Метою форуму, за визначенням організаторів, є пошук відповідей на питання регулювання статусу сучасних окупованих територій у світі, відповідальності сторін конфлікту, стратегій деокупації, примирення.