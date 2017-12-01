У Росії оголосили «іноземним агентом» об’єднання далекобійників, які виходили на протести

Організацію «Об’єднання перевізників», яка виступає проти запровадження збору для далекобійників через систему «Платон» у Росії, 1 грудня внесли до реєстру так званих «іноземних агентів», повідомляє російське Міністерство юстиції.

У відомстві стверджують, що факт відповідності цієї організації ознакам такої, що виконує функції «іноземного агента», встановлений «позаплановою перевіркою». Ніяких інших подробиць в Мін’юсті не уточнили.

«Об’єднання перевізників Росії» виникло одночасно з початком всеросійської акції протесту проти системи «Платон» у листопаді 2015 року. Організація об’єднує підприємців і водіїв із 43 регіонів країни.

Система стягнення плати за проїзд по автотрасах великих вантажівок масою понад 12 тонн «Платон» була запроваджена в Росії 15 листопада 2015 року й одразу викликала протести далекобійників по всій країні. Водії також висловлювали обурення тим, що збором грошей займається приватна компанія, співвласником якої є Ігор Ротенберг – син Аркадія Ротенберга, підприємця, наближеного до президента Росії Володимира Путіна.