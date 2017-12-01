У Білорусі зняли обвинувачення стосовно фігурантів справи «Білого легіону»

Слідчий комітет Білорусі зняв обвинувачення стосовно фігурантів справи «Білого легіону», йдеться в заяві на сайті відомства.

У Слідчому комітеті зазначили, що хоча правоохоронці виявили «ознаки створення незаконного збройного формування», дії фігурантів «не були спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу й територіальної цілісності» Білорусі, а також на скоєння інших правопорушень.

«Дії обвинувачених не несуть суспільну небезпеку, властиву злочину, оскільки не заподіяли істотної шкоди інтересам і суспільним відносинам, які охороняються кримінальним законом», – пояснили в Слідчому комітеті Білорусі.

Комітет державної безпеки Білорусі затримав 26 членів рухів «Білий легіон» та «Молодий фронт» за підозрою в підготовці масових заворушень.

Це сталося після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що «озброєні бойовики» були затримані за підозрою в плануванні «збройних провокацій» по всій країні.

Заява Лукашенка пролунала на тлі масових протестів у Білорусі проти так званого «податку для дармоїдів».

Обвинувачення стосовно деяких затриманих пізніше були зняті.