Один з українців-членів екіпажу судна, засуджений в Індії, повертається в Україну – МЗС

Громадянин України, член екіпажу судна Seaman Guard Ohio, засуджений в Індії, 2 грудня повернеться додому, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Важливо, що домовленості виконуються. Два місяці тому під час візиту до Індії домовилися про звільнення утримуваних з 2013-го українців-членів екіпажу судна Seaman Guard Ohio. Один із них уже завтра повертається до України», – написав голова МЗС у Twitter 1 грудня.

Індійські правоохоронці заарештували 35 членів екіпажу й охоронців судна Seaman Guard Ohio за звинуваченням у нелегальному перевезенні зброї у жовтні 2013 року. Серед заарештованих були троє громадян України.

На початку 2016 року суд в Індії засудив членів екіпажу й охоронців до п’яти років позбавлення волі. Нещодавно стало відомо, що апеляційна інстанція скасувала цей вирок.