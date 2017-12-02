Судова адміністрація: після вибухів в Нікополі в судах перевірить роботу рамок-металошукачів

Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк заявляє, що після вибухів в Нікополі в судах перевіріть роботу рамок-металошукачів. Про це він заявив в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті».

За його словами, у судах, де таких рамок немає або вони несправні, вони будуть встановлені або замінені.

«Трагедія, що сталася в Нікопольському суді, – це дуже неприємна історія. Такого в історії правосуддя України ще не було. Цей суд був під охороною Національної поліції, в ньому була рамка з металодетектором. Людина зі зброєю взагалі не мала потрапити в будівлю суду…Можливо, що рамка з металодетектором була не включена взагалі або з якихось причин не спрацювала. Конвой в залі, на жаль, теж виявився не готовий до позаштатної ситуації», – заявив Холоднюк.

Він також зазначив, що в 2018 році має бути створена Служба судової охорони, але до створення цього відомства охорону судів повинна здійснювати Нацполіція і Нацгвардія.

30 листопада внаслідок вибухів в Нікопольському міськрайонному суді загинули дві людини. За даними поліції, це сталось у залі суду: під час слухання справи про вбивство, скоєного наприкінці 2015 року, батько одного з потерпілих привів у дію дві гранати. Унаслідок цього сам чоловік загинув на місці, ще одна людина – один з підсудних – помер у лікарні. Крім того, внаслідок інциденту постраждало 9 людей, у тому числі двоє підсудних, двоє конвоїрів та працівниця суду.

Як повідомили Радіо Свобода у Нікопольському міськрайонному суді, у приміщенні суду була рамка – металошукач, однак вона кілька років не працювала.