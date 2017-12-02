МЗС: серед потерпілих при спаді мосту у столиці Чехії українців немає

Серед потерпілих унаслідок спаду пішохідного мосту у столиці Чехії Празі громадян України немає, повідомили в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України з посиланням на дані консульства.

Загалом унаслідок аварії потерпіли чотири людини, дві з них серйозно.

Підвісний бетонний Тройський міст через річку Влтаву для перехожих і велосипедистів збудували 1984 року. Він поєднував Цісарський острів і парк Стромовка неподалік на одному березі і празький район Троя, бароковий Тройський замок із його парком і сусідній Празький зоопарк на іншому. За повідомленнями, останніми роками технічний стан мосту завдовжки 260 метрів, бетонні елементи якого трималися на сталевих линвах, називали неналежним чи й навіть аварійним. Нині там планують найближчими днями відкрити переправу, наступними тижнями чи місяцями збудувати тимчасовий міст і одночасно почати проектування нового постійного мосту.