WADA знайшло підтвердження існуванню держпрограми допінгу в Росії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) назвало правдивими дані, отримані від російського викривача використання допінгу Григорія Родченкова з бази московської лабораторії про тести з січня 2012 року по серпень 2015 року. Як повідомляє DW, інформацію про це в неділю, 3 грудня, оприлюднила редакція німецьких державних телеканалів ARD/WDR, що займаються питаннями використання допінгу в спорті, з посиланням на головного слідчого WADA Ґюнтера Юнґера.

«Ми завершили криміналістичну експертизу і можемо підтвердити справжність цієї бази даних», – наголосив Юнґер. Він додав, що її зміст підкріплює ствердження екс-глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова про те, що в зазначений період в Росії на державному рівні робили зусилля «для захисту російських атлетів, які, імовірно, брали участь в програмі допінгу». За словами Юнґера, розслідування буде продовжене, щоб встановити імена конкретних спортсменів.

Нові докази можуть призвести до санкцій проти російських спортсменів напередодні зимових Олімпійських Ігор у Південній Кореї в 2018 році. У повідомленні наголошується, що виконавчий директор МОК 5 грудня проведе в Лозанні зустріч, на якій буде ухвалене рішення про санкції.

Раніше Григорій Родченков заявив про нового фігуранта «допінгового скандалу» в інтерв'ю The New York Times. За його словами, в махінаціях із забороненими препаратами під час Олімпіади в Сочі був замішаний чинний глава Союзу біатлоністів Росії Олександр Кравцов, який був керівником російської спортивної делегації на Іграх-2014.