Порошенко: мінімальну зарплату можуть підвищити до 4100 гривень

Президент України Петро Порошенко допускає підняття мінімальної заробітної плати в Україні до 4100 гривень. Про це голова держави повідомив під час виступу на Другому всеукраїнському форумі об’єднаних громад 4 грудня в Києві.

«Хочу подякувати урядові і прем’єр-міністру, що є відповідна реакція на моє звернення у проекті держбюджеті і за підсумками поліпшення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету – ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів й ухвалити рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4,1 тисячі гривень», – сказав президент.

З 2017 року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата – до 3200 гривень. Станом на 1 січня 2017 року прожитковий мінімум становить 1600 гривень.

Згідно з проектом держбюджету на 2018 рік, з 1 січня планується збільшення мінімальної заробітної плати в Україні на 523 гривень – до 3 723 гривень. Згідно з документом, також прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року зросте до 1 700, з 1 липня – 1 777, а з 1 грудня 2018-го – 1 853 гривні.