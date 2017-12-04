Правозахисники: суд над Еміром-Усеїном Куку в окупованому Криму є порушенням міжнародного права

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні заявляє, що суд над Еміром-Усеїном Куку є порушенням міжнародного гуманітарного права, згідно з яким Росія не має права судити жителя окупованої території у військовому суді.

Правозахисники вимагають від влади Росії негайно звільнити Куку, повідомила 4 грудня прес-служба організації.

«Щоразу суд продовжує термін арешту Еміра-Усеїна Куку, якого переслідують насправді не за «участь у діяльності терористичної організації» або «підготовці до насильницького захоплення влади», а за його мирну правозахисну діяльність. Ми вимагаємо покласти край цій несправедливості, зняти з нього всі звинувачення і негайно звільнити його», – заявила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Вона заявляє, що російські силовики в Криму «залякують сім’ї ув’язнених, влаштовують свавільні обшуки в їхніх будинках, тиснуть на адвокатів».

У Сімферополі 4 грудня на виїзному засіданні Ростовського окружного військового суду продовжили арешт фігурантів так званої «ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» до 27 травня 2018 року. Арест продовжили Мусліму Алієву, Еміру-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову та Арсену Джеппарову.

Слідство у справі «ялтинської шістки» закінчене. Найближчим часом суд розпочинає розгляд справи по суті. Попереднє судове засідання призначене на 11 грудня о 10:00 (це 9:00 за Києвом).

Захисники заарештованих у цій справі кримчан вважають переслідування цих людей мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов відзначає, що переслідувані сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони не сприймають терористичних методів досягнення цього і говорять, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році.

Після анексії в Криму відбуваються масові обшуки у незалежних журналістів, громадянських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман.