Місія ОБСЄ фіксує погіршення ситуації на сході України за останні два тижні

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі фіксує погіршення безпекової ситуації на сході України. Про це 4 грудня заявив перший заступник голови місії Александр Гуґ.

«Упродовж останніх двох тижнів СММ ОБСЄ відзначила чергове погіршення безпекової ситуації на сході України. Ми регулярно фіксуємо порушення режиму припинення вогню на схід і північний схід від Маріуполя, у трикутнику Ясинувата – Авдіївка – Донецький аеропорт, навколо Світлодарська і Горлівки, а також на заході Луганської області», – зазначив він. За його словами, місія фіксує численні бойові дії, зокрема, біля Ясинуватої у Донецькій області.

У зоні бойових дій на Донбасі 3 грудня один український військовослужбовець загинув, троє були поранені і ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню.

В угрупованні «ЛНР» нарахували 12 обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби, в угрупованні «ДНР» повідомили про обстріл у неділю території Донецької фільтрувальної станції.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.