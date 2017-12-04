НАЗК називає адекватними умови тендеру на аудит реєстру е-декларацій, але може змінити його умови

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) називає адекватними умови тендеру на проведення аудиту системи електронного декларування, водночас допускає можливість зміни умов його проведення.

Так у НАЗК відреагували на слова представників громадських організацій, які 4 грудня заявили, що тендер на аудит системи електронного декларування, який проводить Національне агентство з питань запобігання корупції, містить дискримінаційні умови, а документація виписана під наближені до СБУ компанії. Заяву поширили представники громадських організацій «Громадський люстраційний комітет», Transparency International Україна, «Центр протидії корупції» і «Реанімаційний пакет реформ».

«Національне агентство розглядає можливості змінити умови проведення закупівлі послуг з аудиту системи е-декларування, наразі аналізуються зауваження і пропозиції щодо внесення змін до оголошеної закупівлі. Наголошуємо, що проведення аудиту жодним чином не передбачає зупинку роботи ІТС Реєстр, який функціонує і буде функціонувати, згідно з вимогами закону України «Про запобігання корупції» у цілодобовому режимі. Ще раз наголошуємо, що оціночні судження щодо руйнації системи е-декларування, нібито завдяки проведенню аудиту, є ніщо інше ніж маніпуляції суспільною думкою», – заявили в НАЗК.

В агентстві також заперечили озвучені активістами дані, що учасники тендеру мають мати доступ до державної таємниці. «Відповідна інформація у кваліфікаційних вимогах відсутня», – наголосили у НАЗК.

Крім того, агентство пояснило обмеження в участі у тендері виключно українськими компаніями тим, що реєстр декларацій відноситься до об’єктів критичної інфраструктури. «Інформація, яка зберігається в ІТС Реєстр, містить персональні дані та є конфіденційною, а механізми, алгоритми та методи захисту інформації є єдиним цілим і не можуть бути розголошені», – йдеться в заяві.

Відповідно до тендерної документації, аудит має бути проведений до 22 грудня.

Головний експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов, зазначив, що організація вже офіційно звернулася до голови НАЗК Наталії Корчак з вимогою скасувати оголошений тендер і забезпечити проведення незалежної і професійної експертизи системи е-декларування за участі міжнародних експертів.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Друга хвиля електронного декларування почалася 1 січня 2017 року і тривала до 1 квітня для службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.