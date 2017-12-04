МОК готується оголосити рішення про участь Росії в зимовій Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 5 грудня ухвалить рішення, чи забороняти Росії взяти в лютому участь у зимових Олімпійських іграх у південнокорейському місті Пхйончхані. Причиною імовірної заборони є підтримувана російською державою програма вживання допінгу, факт існування якої в 2012 – 2015 роках вважає доведеним Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА).

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 4 грудня вказав, що бойкот Олімпіади з боку Москви нині «не обговорювався».

Перед літньою Олімпіадою в Ріо-де-Жанейро у 2016 році МОК на став накладати повну заборону на участь росіян у змаганнях, делегувавши це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту. Через це в Іграх не брали участь російські важко- і легкоатлети (за винятком однієї спортсменки, яка тренувалася й готувалася не в Росії).

Але нині МОК посилює вимоги, оскільки найбільш серйозні звинувачення проти Росії пов'язані з проведенням Зимових Ігор 2014 року в Сочі. Близько 25 російських спортсменів уже позбавлені права виступити з 9 по 25 лютого в Південній Кореї.