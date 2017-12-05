Понад 640 мільйонів гривень витратять на медицину для VIP-чиновників у 2018 році

У 2018 році на медичне обслуговування вищих посадових осіб держав і представників іноземних делегацій Державне управління справами планує витратити 647,4 мільйона гривень. Така інформація міститься у бюджетному запиті ДУС на 2018 рік, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Така сума грошей буде витрачена на забезпечення діяльності лікарні «Феофанія», поліклініки №2, Центру превентивної медицини ДУС і Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини.

Переважну частину коштів витратять на заробітні плати працівників медичних установ, а саме 480 мільйонів гривень. На 52,8 мільйона гривень закуплять медикаментів. На п’ять мільйонів – продуктів харчування.

Порівняно з 2017 роком, витрати на медичне обслуговування вищих посадових осіб зростуть майже на п’ять мільйонів.

У запиті також вказаний прогноз на 2020 рік. Орієнтовно, на той час медичні витрати ДУС зростуть до 753 мільйонів гривень.