У Дніпрі в лікарні помер боєць із Кривого Рогу, поранений на Донбасі

У Дніпрі, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, від поранень, несумісних з життям, помер боєць із Кривого Рогу Андрій Кавун, повідомив Радіо Свобода заступник головлікаря лікарні Юрій Скребець.

За його даними, 31-річний боєць отримав тяжке вогнепальне наскрізне поранення в голову в зоні бойових дій на сході України. Він тиждень перебував у комі і так і не прийшов до тями.

Андрій Кавун служив у 74-му окремому розвідбатальйоні.

Як поінформували в лікарні імені Мечникова, зараз у медичному закладі перебуває шестеро бійців у вкрай тяжкому стані.

4 грудня в лікарні повідомили про смерть від ран, несумісних із життям, ще одного військовослужбовця – Юрія Рудика з Рівненської області, якому в зоні бойових дій снайпер поцілив у голову.

За даними з Книги пам’яті, станом на жовтень 2017 року в зоні АТО загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 432.