У Швейцарії помер колишній король Румунії Міхай I

У Швейцарії у віці 96 років помер колишній король Румунії Міхай. Він серйозно хворів протягом останніх 1,5 року.

Міхай I, який був останнім живим монархом зі східноєвропейських країн, припинив участь у публічних заходах у березні 2016 року. Тоді королівський дім оголосив, що в нього діагностували рак шкіри і лейкемію.

Колишньому королю зробили операцію в клініці в Лозанні. Його стан погіршився з 6 листопада.

Кузен британської королеви Єлизавети Міхай був змушений відректися від престолу 1947 року після приходу комуністів до влади в Румунії. Міхай десятиліттями жив у засланні на Заході.