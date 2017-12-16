У Румунії відбувається великий державний похорон колишнього короля Міхая І, який помер 5 грудня у Швейцарії у віці 96 років. Десятки тисяч румунів зібралися на площі Революції у столиці Бухаресті біля королівського палацу, де було встановлено труну з тілом Міхая, а також супроводжували її до собору, де колишнього короля поховають. На церемонії поховання, зокрема, були присутніми британський принц Чарльз, король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія, а також колишній король Іспанії Хуан Карлос і королева Софія.