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16 Грудень 2017, Київ 18:15
Відео

У Румунії відбулася церемонія поховання колишнього короля Міхая І (відео)

У Румунії відбулася церемонія поховання колишнього короля Міхая І (відео)
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У Румунії відбувається великий державний похорон колишнього короля Міхая І, який помер 5 грудня у Швейцарії у віці 96 років. Десятки тисяч румунів зібралися на площі Революції у столиці Бухаресті біля королівського палацу, де було встановлено труну з тілом Міхая, а також супроводжували її до собору, де колишнього короля поховають. На церемонії поховання, зокрема, були присутніми британський принц Чарльз, король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія, а також колишній король Іспанії Хуан Карлос і королева Софія.

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