Бойовики на Донбасі здійснили 13 обстрілів з початку доби – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 5 грудня підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.

За даними українських військових, епіцентром протистояння залишається Луганський напрямок, де сепаратисти застосували міномети калібру 120 міліметрів у районі Новозванівки, Катеринівки і Травневого.

В угрупованні «ДНР» заявили про 41 порушення режиму припинення вогню з боку українських військових впродовж минулої доби, в угрупованні «ЛНР» нарахували 11 таких порушень.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.