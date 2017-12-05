БПП закликає депутатів Заліщук, Лещенка та Найєма «визнати помилку» щодо Саакашвілі

Рада фракції партії «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді закликає народних депутатів Світлану Заліщук, Сергія Лещенка та Мустафу Найєма «покаятись і визнати свою помилку» щодо екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

«В іншому випадку у фракції партії «Блок Петра Порошенка», членами якої ви є, будуть всі підстави вважати, що з самого початку своєї депутатської діяльності ви керувалися єдиною метою: задоволення своїх власних амбіцій, навіть шляхом зради України на користь Росії, яка прагне знищити нас як незалежну, суверенну європейську державу», – ідеться в заяві депутатів провладної фракції.

«Ми також звертаємось до Світлани Заліщук, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма надати свідчення правоохоронним органам, які допоможуть якнайшвидше завершити слідство і притягнути всіх причетних до відповідальності», – додали у фракції БПП.

«Якщо підтвердяться плівки прокуратури – це буде великий удар по демократичних силах і по довірі людей до мирного протесту. Саакашвілі має дати вичерпні відповіді на всі питання. Зокрема, детально відповісти про фінансування своєї сили... Гроші Курченка означали би не просто зраду, а повний підрив перспективи антикорупційної боротьби в цій країні, який так вигідний президенту», – написала депутат Заліщук у Facebook 5 грудня.

«Міхеїлу Саакашвілі і його команді варто дати вичерпні відповіді на всі питання, які виникають... «Фінансування Курченка» – це той випадок, коли не хочеться будувати здогадки», – вказав депутат Найєм.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив у Верховній Раді 5 грудня, що слідство дасть оцінку діям восьми депутатів Верховної Ради, які сприяли втечі з-під варти лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Серед цих депутатів він назвав Світлану Заліщук, Мустафу Найєма та Сергія Лещенка.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні».

Він нагадав, що Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та укритті їхньої злочинної діяльності.