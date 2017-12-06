Силовики шукали в кримського активіста ісламську літературу, його не затримували – «Кримська солідарність»

У кримськотатарського активіста Фазіла Ібраїмова російські силовики під час обшуку 6 грудня шукали ісламську літературу і документи щодо активістів так званої «галявини протесту», повідомила спільнота «Кримська солідарність» під час відеотрансляції коментаря самого Ібраїмова про обшук.

«У мене свого часу був пістолет ПМР, який сьогодні знаходиться на зберіганні в магазині. Від нього залишилися патрони, вони їх вилучили. А шукали не зброю, а ісламську літературу і документи на людей з «галявини протесту», де є невирішені проблеми досі», – розповів Ібраїмов.

Він уточнив, що силовики забрали документи і деякі документи, що стосуються громадської діяльності, і пообіцяли додатково викликати його на допит. Протокол обшуку, як сказав Ібраїмов, він підписав.

Повідомляється, що під час обшуку стало зле 85-річній родичці Ібраїмова, якій викликали швидку.

Офіційних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

Раніше сьогодні адвокат Маммет Мамбетов повідомив, що у Сімферополі силовики влаштували обшук у 62-річного активіста Фазіла Ібраїмова. Його у серпні цього року підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя заарештував на п’ять діб. Чоловік спробував виступити на громадських слуханнях, присвячених будівництву житлового масиву «Кримська роза». Однак голова підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя Геннадій Бахарєв позбавив його слова і попросив поліцейських вивести активіста із зали. Виникла невелика бійка, після якої Ібраїмова звинуватили в «непокорі законним вимогам поліції».

У жовтні 2017 року, як повідомив адвокат Маммет Мамбетов, російські силовики помилково обшукали сина 62-річного активіста Фазіла Ібраїмова Енвера.

Новий житловий масив «Кримська роза» планують побудувати на орієнтовно 9 тисяч квартир на північно-східній околиці Сімферополя. На цій землі вже багато років живуть люди, будинки яких планують знести. Експерти вказують, що мікрорайон «Кримська роза» спроектований з помилками.