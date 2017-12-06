Дипломатичні канали дозволяють НАТО віч-на-віч говорити з Росією про її агресію в Україні – Столтенберґ

Підтримка діалогу НАТО з Росією військово-дипломатичними каналами важлива для того, щоб віч-на-віч говорити з представниками цієї країни про російські агресивні дії в Україні, заявив керівник Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ.

«Я переконаний, що коли напруження перебуває на високому рівні, коли відносини між НАТО й Росією стали викликом, ще важливіше зустрічатися й віч-на-віч говорити про її агресивні дії в Україні», – каже генеральний секретар НАТО.

Столтенберґ пояснює, що після дворічного припинення переговорів, з весни 2016 року було проведено шість зустрічей в рамках Ради Росія-НАТО. «Там були висунуті на обговорення «складні питання», зокрема, щодо повітряної безпеки у балтійському регіоні, з огляду на регулярні вторгнення російських літаків у повітряний простір розташованих там країн альянсу», — сказав генсекретар.

Інші теми, на які звертають увагу під час засідань представників НАТО й Росії, – взаємні брифінги щодо прозорості та контролю за військовими навчаннями, каже Столтенберґ.

«На наступних зустрічах в рамках Ради Росія-НАТО та під час політичного діалогу ми маємо намір також підняти питання з інших сфер, наприклад, щодо гібридної агресії», – повідомив керівник союзу НАТО.

Після російської анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, НАТО «заморозило» все військове співробітництво з Москвою, але не припинило діяльності дипломатичних каналів. Під час всіх попередніх засідань Ради Росія-НАТО, яка має на меті запобігання ескалації напруженості, на рівні дипломатів сторони так і не досягли порозуміння.