Столтенберг закликав Росію вивести війська з території Грузії

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію вивести війська з сепаратистських регіонів Грузії.

Після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі він заявив, що сторони «обговорили тверду прихильність НАТО безпеці та територіальній цілісності Грузії»

«Ми залишаємось стурбованими поглибленням відносин Росії з Абхазією та Південною Осетією. Ми закликаємо Росію припинити визнання цих регіонів та вивести свої сили з території Грузії», – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО заявив, що міністри також обговорили «успішні зусилля Грузії з модернізації своїх збройних сил» і що альянс «повністю налаштований» надавати Тбілісі поради та інструменти, необхідні для руху до майбутнього членства.

«Наші збройні сили дедалі більше здатні працювати разом, і вже планується проведення спільних військових навчань НАТО – Грузія 2019 року», – зазначив Столтенберг.

У 2008 році Москва після п’ятиденної російсько-грузинської війни визнала сепаратистські регіони Грузії – Абхазію і Південну Осетію – незалежними країнами. Крім Росії, «незалежність» цих регіонів визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру. США і Захід вважають Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії.